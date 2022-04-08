Уильям и Кейт Миддлтон отказались от приглашения на свадьбу сына Бекхэма

Принц Уильям, герцог Кембриджский, и принцесса Кэтрин, герцогиня Кембриджская, принц Джордж Кембриджский и принцесса Шарлотта Кембриджская прибывают в Вестминстерское аббатство в Лондоне

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не будут присутствовать на свадьбе модельера Бруклина Бекхэма и актрисы Николы Пельтц в Палм-Бич, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. Герцог и герцогиня Кембриджские отклонили приглашение на церемонию сына экс-нападающего сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и его супруги певицы Виктории Бекхэм.

Родители 23-летнего жениха ранее направили наследнику престола и его жене личное приглашение на торжество. Однако королевская чета прислала вежливый отказ, причина которого не уточняется. При этом на церемонии бракосочетания Кейт и Уильяма, которая прошла в 2011 году, Бекхэмы были гостями.

О грядущей свадьбе Бекхэма и Пельтц стало известно в июле 2020 года. Тогда сын экс-капитана сборной Англии предложил американке соединиться узами брака, она согласилась.

9 января Кейт Миддлтон отметила 40-летний юбилей. В этой связи Букингемский дворец опубликовал фотографии именинницы в Twitter. В сообщении Букингемского дворца говорилось, что снимки впоследствии будут выставлены в графстве Беркшир, где она выросла, в Сент-Эндрюсском университете, где познакомилась с принцем Уильямом, а также на острове Англси.