Все больше жителей Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине, говорится в статье журналиста издания Seznam Zpravy Яна Странски. По его словам, многие чехи отмечают, что конфликт привел к росту цен на электроэнергию, и полагают, что украинцы должны разобраться в своих проблемах без участия других стран.
Вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло, — подчеркнул Странски.
Вместе с тем журналист призвал чехов «выстоять в том, что касается Украины» и «положиться на то, что правительство не уступит». По его словам, в противном случае судьба Чехии будет «предрешена», а сами чехи «пожалеют» об уступке России.
Ранее несколько тысяч человек в Праге приняли участие в протестах из-за политики правительства Чехии по поставкам российского газа. Автор материала отметил, что протестующие требовали отставки кабмина и немедленного проведения переговоров с Россией. По информации издания, люди призывали к проведению досрочных выборов. Организаторами акции выступили крайне правые политические движения и Коммунистическая партия.