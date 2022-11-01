Чешский журналист заявил, что жители страны устали от конфликта на Украине Чешский журналист Странски заявил, что жители страны устали от конфликта на Украине

Все больше жителей Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине, говорится в статье журналиста издания Seznam Zpravy Яна Странски. По его словам, многие чехи отмечают, что конфликт привел к росту цен на электроэнергию, и полагают, что украинцы должны разобраться в своих проблемах без участия других стран.

Вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло, — подчеркнул Странски.

Вместе с тем журналист призвал чехов «выстоять в том, что касается Украины» и «положиться на то, что правительство не уступит». По его словам, в противном случае судьба Чехии будет «предрешена», а сами чехи «пожалеют» об уступке России.

Ранее несколько тысяч человек в Праге приняли участие в протестах из-за политики правительства Чехии по поставкам российского газа. Автор материала отметил, что протестующие требовали отставки кабмина и немедленного проведения переговоров с Россией. По информации издания, люди призывали к проведению досрочных выборов. Организаторами акции выступили крайне правые политические движения и Коммунистическая партия.