Чешский премьер пообещал «завтра рассказать правду»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал на своих страницах в Twitter и Facebook сообщение, в котором пообещал «завтра сказать правду», сообщает издание Novinky.

Сначала журналисты подумали , что хакеры взломали страницы политика, но потом выяснилось, что сообщение оставил он сам. Позже премьер не выдержал и раньше времени раскрыл суть интриги. Оказалось, что он написал книгу «Поделитесь, пока это не запретили».

Ранее стало известно, что бывший госсекретарь США Хилари Клинтон в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни напишет книгу, которая получила название State of Terror («Состояние террора» или «Государство террора»). Это будет политический триллер. Главной героиней произведения станет госсекретарь, которая работает в администрации своего прежнего соперника. Книга должна выйти в октябре 2021 года.

В апреле в России вышла в продажу книга нынешнего президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике». Это его не первая книга, в 2007 году Байден опубликовал мемуары, где рассказал о своей семье и о временах, когда был вице-премьером.