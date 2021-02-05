Чешский медэксперт призвал не отвергать «Спутник V» по политическим мотивам

https://static.news.ru/photo/f2f3b968-67ac-11eb-9ca2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нельзя препятствовать распространению и использованию той или иной вакцины по политическим мотивам, если препарат успешно прошёл процедуру регистрации в европейских органах. Об этом заявил директор Института молекулярной медицины университета Палацкого в чешском городе Оломоуц Мариан Гайдух.

В ситуации, когда в глобальной пандемии ощущается заметный недостаток вакцин, я бы считал попросту неэтичным препятствовать использованию той или иной вакцины по политическим или каким-то иным причинам. К тому же «Спутник V» имеет значительно лучшие показатели, чем AstraZeneca, которая заложена на подобном принципе, — цитирует РИА Новости чешского специалиста.

Вакцина российского производства уже представлена для регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). По мнению Гайдуха, в ближайшее время «Спутник V» будет одобрен для применения в странах Европейского союза.

Ранее стало известно, что Институт имени Пауля Эрлиха в немецком городе Ланген заявил о готовности поддержать запуск производства российской вакцины «Спутник V» в стране после соответствующего одобрения со стороны регулятора Евросоюза.

Вопрос о допуске зарубежных препаратов на рынок ЕС решает Еврокомиссия на основе выводов регулятора — Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». По его словам, теперь известно о готовности России зарегистрировать её в Европе.