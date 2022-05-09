Чешский город лишил статуса почётного гражданина Валентину Терешкову

Валентина Терешкова / Фото Пресс-служба нижней палаты парламента/АГН «Москва»

Власти города Чески-Будеёвице на юге в Чехии лишили статуса почётного гражданина Валентину Терешкову. Причиной тому послужила поддержка первой женщиной-космонавтом российской спецоперации на Украине, сообщает издание Irozhlas. За исключение Терешковы из списка проголосовало 32 представителя города из 41.

От нас, представителей Чески-Будеёвице, это самое меньшее, что мы можем сделать в нынешней ситуации вокруг конфликта на Украине, — заявил советник Симон Хеллер.

Терешкова стала почётным гражданином Чески-Будеёвице в 1979 году, напоминает издание. Примечательно, что после неё местные власти почётное гражданство никому больше не предоставляли. В 2017 году из списка также исключили Иосифа Сталина.

Ранее аналогичное решение приняли власти Праги в отношении маршала СССР Ивана Конева. Они объяснили его «сомнительными действиями» военачальника после победы над фашистской Германией. В частности, они упомянули бомбардировку якобы по приказу маршала Млада-Болеслава на следующий день после окончания войны, в результате которой погибли мирные жители, а также участие Конева в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году.

Дочь маршала Наталья Конева назвала решение пражских властей и снос памятника её отцу моральным унижением и попыткой изменить историю.