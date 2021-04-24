Чешский генерал разведки усомнился, что «в ГРУ служит кучка идиотов»

https://static.news.ru/photo/39540948-a584-11eb-a2ef-96000091f725_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава военной разведки Чехии Андор Шандор заявил, что официальная версия правительства об участии сотрудников ГРУ в операции в Врбетице в 2014 году сомнительна и не выдерживает критики. Также он в интервью «Пятому каналу» назвал неверным предположение, что секретная служба России это «кучка идиотов, которые ничего не могут сделать правильно».

Генерал отметил , что российские спецслужбы не могли быть причастны к взрыву на складе боеприпасов, и власти Чехии не имеют достаточных доказательств этого.

На проведение расследования понадобилось 7 лет. Строго говоря, у нас не так много доказательств, что заявленное нам — правда, — отметил Шандор.

Он добавил, что в официальной версии имеются противоречия. Так, исходя из материалов дела, первый взрыв на складе номер 16 произошёл по ошибке, но изначально ликвидация якобы была назначена на время транспортировки груза в Болгарию. Но при этом вторая часть операции целенаправленно была совершена на месте.

Есть один аргумент, что ГРУ всё сделало неправильно. Это бы означало, что ГРУ — кучка идиотов, которые ничего не могут сделать правильно, что я не считаю верным, — указал Шандор.

В деле о взрывах 2014 года, по мнению генерала, очень много белых пятен, а обвинения в адрес России вызывают большие сомнения.

Ранее стало известно, что торговец оружием и владелец компании ЕМКО Эмилиян Гебрев признал факты продажи вооружений на Украину, а также хранение боеприпасов на взорванном в 2014 году складе в чешской деревне Врбетице. Поставки осуществлялись во время боевых действий в 2014–2015 годах, сообщает The New York Times. Издание отмечает, что компания ЕМКО прежде отрицала данные факты, но теперь Гебрев признал их.