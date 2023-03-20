Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию Чешский генерал Шедивы заявил, что Западу и Украине не стоит недооценивать Россию

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Запад и Украина не должны недооценивать Россию, поскольку Москва все еще обладает огромным потенциалом, заявил экс-начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью Rádio universum. Как отметил генерал, тот, кто недооценивает своего противника, в конечном итоге проиграет.

По мнению генерала, у Москвы «еще много чего припасено», а российский народ «скрывает в себе колоссальный потенциал». Он предостерег Запад от недооценки силы России. Шедивы также подчеркнул неэффективность антироссийских санкций и экономический потенциал Москвы.

В этом у россиян преимущество над украинцами, — подытожил чешский генерал.

Ранее стало известно, что чешский врач, который добровольно оказывал помощь украинским военным на Донбассе в рамках международного проекта «Феникс», получил тяжелые ранения. Из-за тяжелых травм его не могут транспортировать в Чехию для лечения.

Ранее Конашенков рассказал, что в ходе СВО российские военные ликвидировали на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях около 500 солдат ВСУ. Наряду с этим украинские войска потеряли артсистемы М777 производства США, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», автомобили и бронемашины, а также один самолет МиГ-29, сбитый в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.