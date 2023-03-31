Чешский генерал вспомнил об уничтоженных танках Leopard Чешский генерал Шедивы рассказал, как в Сирии уничтожали танки Leopard

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Бывший начальник генштаба чешской армии, генерал Йиржи Шедивы в интервью журналу Czdefence заявил, что немецкие танки Leopard, поставляемые Киеву, не являются «чудо-оружием» и переоценены. Он упомянул, что турецкая армия использовала «Леопарды» во время операции в Сирии и потеряла не менее десяти танков за несколько дней операций.

Турки задействовали «Леопарды» в операции в Сирии против «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц, — сообщил генерал.

Генерал также критиковал западных политиков за незнание реальной ситуации на Украине и противоречивые заявления военного и политического руководства Киева об отсутствии потерь и победах на фронте. Шедивы упомянул критические высказывания главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о ситуации на Украине.

27 марта Der Spiegel сообщил, что все 18 обещанных Киеву немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину. По данным издания, также в зону боевых действий были доставлены около 40 боевых машин пехоты Marder. Маршрут поставок оружия правительство ФРГ держит в тайне.

До этого Der Spiegel уже сообщал, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть машин отправят Киеву этим летом, большую часть — в 2024 году.