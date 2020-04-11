Чешский дипломат оценил меры РФ из-за сноса памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/8961be44-7b9b-11ea-aa33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Руководство района Прага-6 воспользовалось режимом ЧП из-за пандемии коронавируса, чтобы без шумихи демонтировать памятник Коневу. Так оценил ситуацию экс-министр по делам спецслужб и бывший посол Чехии в Москве Ярослав Башта.

По его словам, муниципальные власти «повели себя как подросток». Об этом дипломат заявил РИА Новости.

На эти действия властей района Прага-6 негативно отреагировал лишь президент республики Милош Земан. А правительство промолчало. Судя по всему, министры не осознали один важный момент: передавая внешнюю политику в руки муниципальных властей, они тем самым создают угрозу суверенитету Чешской республики изнутри, — сказал Башта.

Что касается реакции России в связи с демонтажем памятника, то по его словам, как патриот и историк он понимает действия Москвы, но одобрить их как гражданин Чехии не может.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге. Дипломаты надеются, что муниципальные власти всё же будут бережно обращаться с монументом. Министерство по этому поводу распространило заявление, в котором говорится, что Чехия «чтит память» красноармейцев, погибших за освобождение страны от фашистов.