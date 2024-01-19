Чешский депутат выступил с самой длинной речью в истории Чешский политик Окамура выступил в парламенте с 11-часовой речью

Фото: Roland Macri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Томио Окамура

В Чехии лидер оппозиционной партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура установил мировой рекорд по продолжительности выступления, побив рекорд кубинского лидера Фиделя Кастро, сообщает EADaily со ссылкой на чешские СМИ. Речь Окамуры в парламенте непрерывно продолжалась почти 11 часов.

Как пишет издание, депутат японского происхождения в течение 10 часов 44 минут говорил на тему возможного введения голосования на выборах по почте для граждан Чехии, находящихся за рубежом. Спустя четыре часа после начала своей речи он попросил у председателя разрешения снять пиджак, а еще через два часа — принести ему воды.

При этом, по информации издания, Окамура заранее предупредил парламентариев, что намерен побить свой собственный рекорд продолжительности выступления в 7 часов и 7 минут. В итоге его речь в дебатах стала длиннее, чем выступление кубинского лидера Фиделя Кастро в феврале 1998 года, которое длилось 7 часов и 15 минут.

Сообщается также, что чешский оппозиционер был готов выступать и дальше, но этого не позволил регламент. Окамура придерживается позиции евроскептицизма, выступая с резкой критикой миграционной политики ЕС.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что живущие в странах Европы россияне должны находиться под пристальным вниманием спецслужб. По словам главы государства, это необходимо даже в том случае, если они открыто не поддерживают спецоперацию России на Украине. В качестве примера чешский лидер привел интернирование японцев в США в годы Второй мировой войны.