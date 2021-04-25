Чешские власти установили связь торговца оружием со взрывами во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан, выступая с чрезвычайным телеобращением, сообщил, что правоохранители установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами во Врбетице.
По его словам, боеприпасы со складов во Врбетице должны были поступить в Болгарию.
Есть договоры купли-продажи, [болгарский] торговец [оружием Гебрев] выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным, — подчеркнул политик.
Ранее издание The New York Times сообщило, что торговец оружием и владелец компании ЕМКО Эмилиян Гебрев признал факты продажи вооружений на Украину, а также хранение боеприпасов на взорванном в 2014 году складе во Врбетице.
ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Снаряды отправлялись на Украину по документам, в которых указывалось, что они предназначаются армии Таиланда.
17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году.