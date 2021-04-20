Чешские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в деле о взрывах во Врбетице

Причастным к взрывам на складе во Врбетице кроме Руслана Боширова и Александра Петрова может быть ещё один человек. Как
По версии следствия, именно Федотов должен был изготовить взрывное устройство, взорвавшее склад боеприпасов. Его также называют сотрудником элитной группировки ГРУ, известной как подразделение 29155. Отмечается, что он работал в российской дипмиссии в Чехии и вылетел из страны вместе с высланными сотрудниками посольства.
Взрывы на складах прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Во время первого взрыва погибли два человека. Тогда на складе находилось 58 тонн боеприпасов, во время второго — 98 тонн военных материалов.
Как рассказал первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, подозреваемых во взрыве во Врбетице зафиксировала камера видеонаблюдения, поэтому полицейские с самого начала знали, как они выглядят.
Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что взрыв боеприпасов в деревне Врбетице не был нападением РФ на республику. Он подчеркнул, что эти события не являлись актом государственного терроризма. Произошедшее политик назвал атакой на товар.