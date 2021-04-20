Чешские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в деле о взрывах во Врбетице

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Причастным к взрывам на складе во Врбетице кроме Руслана Боширова и Александра Петрова может быть ещё один человек. Как сообщает чешское издание Seznam со ссылкой на источник, близкий к следствию, одним из членов команды был разведчик Сергей Федотов — эксперт по ядам и взрывчатым веществам.

По версии следствия, именно Федотов должен был изготовить взрывное устройство, взорвавшее склад боеприпасов. Его также называют сотрудником элитной группировки ГРУ, известной как подразделение 29155. Отмечается, что он работал в российской дипмиссии в Чехии и вылетел из страны вместе с высланными сотрудниками посольства.

Взрывы на складах прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Во время первого взрыва погибли два человека. Тогда на складе находилось 58 тонн боеприпасов, во время второго — 98 тонн военных материалов.

Как рассказал первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, подозреваемых во взрыве во Врбетице зафиксировала камера видеонаблюдения, поэтому полицейские с самого начала знали, как они выглядят.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что взрыв боеприпасов в деревне Врбетице не был нападением РФ на республику. Он подчеркнул, что эти события не являлись актом государственного терроризма. Произошедшее политик назвал атакой на товар.