Чешские компании начали сокращать сотрудников из-за цен на электроэнергию

Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look

Глава промышленной палаты Чехии Владимир Длоуги заявил, что в стране 18% фирм вынуждены сокращать персонал из-за роста цен на электроэнергию. Он добавил, что наибольшие проблемы испытывают энергоемкие отрасли промышленности, например, пекарни, плавильные производства и стекольные заводы. Он обратился к правительству с призывом объединить усилия с профсоюзами, оппозицией и работодателями, чтобы найти выход из сложной ситуации, пишет RTVS.

Постоянно растет число фирм, вынужденных увольнять работников из-за роста цен на электроэнергию. Сейчас этот показатель достиг 18%. Лучше всего искать общеевропейское решение по снижению высоких цен на энергоносители, — рассказал Длоуги.

В качестве возможного решения глава промышленной палаты Чехии предложил зафиксировать конечную стоимость на газ и электричество для потребителей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что страны Запада усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на «негативную отдачу» собственной санкционной политики. Он выразил мнение, что из-за вводимых ограничений разрушается международная экономическая торговая система, а также «нарушаются привычные связи и вклады».