Чешская полиция незадолго до ЧП в вузе знала, что стрелок едет в Прагу

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чешская полиция за три часа до произошедшей в Карловом университете массовой стрельбы знала, что убийца едет в Прагу с арсеналом оружия, но не смогла ему помешать, пишет газета Mlada fronta Dnes. Также правоохранителям было известно, что мужчина числился среди подозреваемых в недавнем убийстве младенца и мужчины в Клановицком лесу.

Правоохранители знали, что преступник учится на философском факультете и может направляться именно туда. Они приехали к главному зданию факультета, но, получив новую информацию о предполагаемом местонахождении, покинули его. Следом туда прибыл сам убийца. В полиции располагали информацией, что стрелок всего полгода назад купил арсенал оружия, в том числе винтовки с оптикой. При этом он не состоял членом какого-либо стрелкового или охотничьего объединения.

Издание называет имя подозреваемого убийцы — Дэвид К. По данным газеты, недавно у 24-летнего мужчины возникли некоторые проблемы с ментальным здоровьем.

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура по погибшим. Премьер-министр Петр Фиала призвал соотечественников почтить память жертв минутой молчания. Он также подчеркнул, что стрельба в университете не связана с терроризмом и организованной преступностью. Жертвами стрелка стали 14 человек.