«Черт тупорылый»: украинская ведущая разнесла Зеленского Украинская ведущая Егорова заявила, что из-за Зеленского «растут кладбища»

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global look Press

Владимир Зеленский

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouTube-каналу Walk&Talk назвала президента Украины Владимира Зеленского тупорылым чертом. По ее словам, глава государства обманывает народ. Он не садится за стол переговоров, из-за чего в стране растут кладбища, заявила ведущая.

У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут, — они ему хлопают, он молодец. А я, которая говорила им до этого: «Ребята, остановитесь», сейчас говорю, что в принципе это все ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит, — заявила Егорова.

Телеведущая призналась, что ей жалко украинцев, которых она пыталась предупредить о сущности Зеленского и его окружения. Актриса выразила уверенность, что в конце всего президент и его друзья уедут из страны, оставив народу разруху.

Ранее бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний день Украина полностью утратила смысл как государство из-за действий Зеленского. Он уверен, что украинский лидер продал нейтралитет и независимость страны президенту США Джо Байдену.