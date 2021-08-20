Черногория ужесточила правила для въезда в страну

Власти Черногории изменили правила для въезда иностранцев в страну. Теперь прибывающим необходимо иметь при себе либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, либо справку о перенесённом заболевании. Об этом говорится в Twitter правительства Черногории.

Отмечается, что данные меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Они будут действовать до 10 сентября. При этом подчёркивается, что гражданам Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашённого Косово не нужно будет предоставлять эти документы при въезде в Черногорию.

Direktor @ijzcg dr Igor GaliÄ: Ulazak u omoguÄava se crnogorskim drÅ¾avljanima i strancima samo ukoliko posjeduju jedan od Äetiri sljedeÄa dokaza:

Da je osoba potpuno vakcinisana ili vakcinisana jednom dozom vakcine protiv #COVID19 . pic.twitter.com/bZl3AKyTRF — Vlada Crne Gore (@VladaCG) August 20, 2021

Ранее сообщалось, что в столичном округе Финляндии введут новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В Хельсинки и его пригородах нельзя будет собираться группами более 25 человек в помещениях и свыше 50 человек на улице. Ограничения начнут действовать с 20 августа и продлятся до 12 сентября.