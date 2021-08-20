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Черногория ужесточила правила для въезда в страну

13:17, 20 августа 2021
Черногория ужесточила правила для въезда в страну Фото: Michael Probst/dpa/Global Look Press
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Власти Черногории изменили правила для въезда иностранцев в страну. Теперь прибывающим необходимо иметь при себе либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, либо справку о перенесённом заболевании. Об этом говорится в Twitter правительства Черногории.

Отмечается, что данные меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Они будут действовать до 10 сентября. При этом подчёркивается, что гражданам Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашённого Косово не нужно будет предоставлять эти документы при въезде в Черногорию.

Ранее сообщалось, что в столичном округе Финляндии введут новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В Хельсинки и его пригородах нельзя будет собираться группами более 25 человек в помещениях и свыше 50 человек на улице. Ограничения начнут действовать с 20 августа и продлятся до 12 сентября.

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