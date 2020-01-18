https://static.news.ru/photo/941ce354-3a0f-11ea-bc4a-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Волоколамский Иларион Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Завершение политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича будет таким же бесславным, как и у бывшего главы Украины Петра Порошенко. Такое мнение высказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Политики схожи тем, что оба вовлекли себя в гонения на каноническую православную церковь в своих странах, отметил священнослужитель в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Это тоже гонения на каноническую церковь под предлогом создания национальной церкви и нападки на епархии Сербской православной церкви в Черногории. <...> Джуканович закончит как Порошенко, потому что народ не прощает своим руководителям таких ошибок, — сказал Иларион.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Это вызвало в стране бурную реакцию и протесты общественности. Однако, несмотря на это, президент подписал документ.

Ситуация схожа с церковным расколом на Украине и тесно связана со стремлением не признанной в православном мире Черногорской церкви получить автокефалию. Как писал NEWS.ru, принятый закон допускает изъятие собственности у канонической Сербской православной церкви. Речь идёт более чем о 650 религиозных объектах.