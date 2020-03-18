Россия не может эвакуировать порядка 1800 граждан страны из Черногории. Подгорица отказалась выдать Москве разрешение на эвакуацию, пока та не согласится вывезти черногорцев из России этими же самолётами, говорит источник NEWS.ru. Точных данных о гражданах Черногории в России нет, поэтому процесс может затянуться.

Россия полностью готова вывезти своих граждан, находящихся в Черногории. Как сообщил NEWS.ru дипломатический источник, в общей сложности это около 1800 человек. Однако проблема возникает из-за позиции властей страны: они увязывают выдачу разрешения на посадку российских самолётов с обязательством вывезти граждан Черногории из России.

Черногорцы в России не систематизированы, среди них есть и туристы, и студенты, и рабочие. Их всех нужно собрать. И делать это должна не российская сторона, а черногорская. Возникает также вопрос оплаты их перевозки, — сказал диписточник.

По его словам, Москва согласилась пойти на такие условия, однако посольство Черногории в России только начало заниматься сбором данных о гражданах страны, находящихся в РФ. Сколько продлится этот процесс, неизвестно.

Посол России в Черногории В.В.Масленников провел встречу с представителями Министерства здравоохранения Черногории Russia in Montenegro/twitter.com

В посольстве Черногории в России NEWS.ru заявили, что «не в курсе» данной ситуации и не могут её прокомментировать.

Тем временем в пресс-службе авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») на официальном аккаунте сообщили, что всё еще не получили разрешения от Черногории на вывоз своих клиентов из страны. В компании подчёркивают, что среди россиян, ожидающих возвращения на родину, есть онкобольные, которым необходимы лекарства. В пресс-службе S7 также официально заметили, что работают над получением разрешений для вывоза своих пассажиров из Черногории.

В свою очередь на странице в Facebook посольства России в Подгорице говорится, что дипмиссия находится в постоянном контакте с властями и работает над тем, чтобы российские туристы смогли вернуться домой, несмотря на запрет на международное авиасообщение.

Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения росграждан самолетами российских авиаперевозчиков. Черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения в Россию. Надеемся на оперативное согласование сроков, — отмечается в сообщении.

NEWS.ru не удалось связаться с дипмиссией для подтверждения информации об увязке вывоза российских туристов из Черногории с вывозом черногорцев из России.

Сергей Булкин/NEWS.ru