Черногория отключила российские телеканалы Посол РФ Масленников сообщил об отключении в Черногории российских телеканалов

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Черногория отключила российские телеканалы, причем как попавшие под санкции Евросоюза, так и не включенные в этот список, сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников в эфире канала «Россия 24». Он также напомнил, что страна является кандидатом на вступление в ЕС.

В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету, — сказал Масленников.

Он уточнил, что удалены из сетки вещания Первый канал и «Победа», в отношении которых ЕС не вводил никаких ограничений.

Ранее Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России, в рамках которого ЕС приостановил на своей территории вещание трех российских госканалов: «Россия РТР / РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр Международный». Их обвиняют в манипулировании информацией о событиях на Украине. Помимо этого планируется поэтапный отказ от нефти из РФ и отключение от SWIFT трех крупнейших банков. Кроме того, согласно новым рестрикциям, россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами.