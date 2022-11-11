Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Игорь Чуян

Власти Черногории отказали России в выдаче бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР. Подгорица сочла уголовное преследование экс-чиновника политически мотивированным.

Предполагается, что отказ в выдаче Чуяна связан с удовлетворением МВД Черногории запроса защиты бывшего чиновника о предоставлении ему политического убежища. Кроме того, такое решение могло быть принято Подгорицей и по той причине, что Чуян незадолго до ареста получил украинское гражданство.

Адвокат Чуяна, ранее обжаловавший его заочный арест, комментировать изданию решение властей Черногории не стал. Обсуждать позицию Подгорицы отказались и в Генпрокуратуре России.

Чуяна задержали 1 октября в Тивате по запросу Интерпола. Бывшему чиновнику вменяется злоупотребление служебным положением и получение взятки на сумму свыше 340 млн рублей.