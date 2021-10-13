Черногория опубликовала список россиян, получивших «золотые паспорта»

Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении россиянам гражданства этой страны. В числе заявителей значатся тёзки бывшего главы Ростуризма, генерального директора «Авито» и одного из партнёров олигарха Романа Абрамовича.

В списке есть имена, места рождения и предыдущие гражданства заявителей. Остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо закрашены. При этом в документах отмечается, что гражданство предоставляется и членам семьи заявителей.

Среди заявителей, в частности, значатся тёзки бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, партнёра Романа Абрамовича Андрея Городилова, а также бывшего главы банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского. Во всех этих случаях место рождения граждан совпадает с местом рождения их «прототипов».

Черногория предоставляет иностранцам гражданство в обмен на покупку недвижимости от €250 тысяч на севере страны и от €450 тысяч — на юге, также они должны сделать благотворительный взнос в размере €100 тысяч. Аналогичная программа существует на Мальте.

Ранее юридическая служба Кипра инициировала первое уголовное дело о незаконной выдаче гражданства за крупные инвестиции. Среди воспользовавшихся нелегальной схемой получения «золотых паспортов» есть россияне. Пять физических и четыре юридических лица обвиняются в том, что выдали кипрское гражданство лицам, не имевшим на него права.