https://static.news.ru/photo/709e172e-6203-11ea-ba64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer_Droese via imago-images/Global Look Press

Бывший почётный консул России в Черногории Боро Джукич объявлен в розыск в этой стране. Его арестуют при пересечении границы государства.

Об этом он рассказал журналистам РИА Новости.

При моём возвращении в Москву на следующей неделе я должен буду попросить у русских властей, у МИДа России консультацию по этому поводу, защиту, — подчеркнул он.

В настоящий момент Джукич находится в России. Он уехал из Черногории 19 февраля, когда пограничная полиция задержала на въезде из Сербии автобус с удостоверениями Международной ассоциации полицейских российского сектора. В транспортном средстве перевозили пакет, в котором было 100 документов без фотографий, имён и номеров. Дипломат позвонил водителю автобуса, узнал о задержании, отключил телефон и покинул страну.

По словам шофёра, пакет ему дали в Белграде, и он предназначался лично консулу. Главный спецпрокурор Черногории Миливое Катнич позднее рассказал, что в настоящий момент ведётся проверка. Правоохранительные органы ещё не выяснили, для чего использовались документы — они рассматривают как вариант с подделкой, так и с преступной организацией.

Дипломат заявляет, что власти Черногории использую дело о контрабанде как повод. На самом деле, уверен он, причиной стала его политическая активность — он выступал против вступления страны в НАТО и закона о церковной собственности.

Как ранее писал NEWS.ru, принятие закона о вероисповедании в Черногории прокомментировали в РПЦ. В Московском патриархате считают, что страна повторяет раскольнический путь Украины.