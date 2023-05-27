Черниговские библиотеки избавились от сотен тысяч книг на русском языке «Суспильне»: библиотеки в Черниговской области списали 390 тысяч книг на русском языке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Библиотеки в Черниговской области Украины списали с баланса около 390 тысяч книг на русском языке, включая произведения русских классиков, сообщил портал «Суспильне» со ссылкой на директора департамента культуры и туризма, национальностей и религии региональной администрации Людмилу Замай. По ее словам, такое количество произведений было изъято из библиотечных фондов в период с 2022 по 2023 год.

Решения о списании книг принимались комиссиями на основании политики дерусификации, проводимой властями страны. В областной библиотеке имени Короленко более 70 процентов всех материалов были написаны на русском языке.

Списываемые книги включают произведения таких авторов, как Пушкин, Крылов, Чехов, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Бунин, Мандельштам, Некрасов, Блок, Достоевский и Грибоедов, а также творчество Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других авторов.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина может перейти на латиницу, чтобы не походить на Россию. По его мнению, на этот шаг Киев может пойти после принятия закона, запрещающего использовать географические названия, связанные с СССР или РФ.

Закон, легитимизирующий запрет на использование топонимов, связанных с Россией и СССР, президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 апреля. При этом сами дерусификация и десоветизация проводятся в стране с 2015 года.