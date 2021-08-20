Через чёрный ход: патриарх Варфоломей проигнорировал верующих в Киеве

В субботу, 21 августа, более 10 тысяч верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пришли в зданию Верховной рады в Киеве ради встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Однако он проигнорировал собравшихся и зашёл в здание парламента через чёрный ход. Об этом РИА Новости рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Патриарх Варфоломей прибыл на Украину 20 августа, он участвует в праздничных мероприятиях по случаю 30-летия независимости государства. 21 августа верующие провели молитвенное стояние у здания Верховной рады, где Варфоломей встречался со спикером парламента Дмитрием Разумковым. При этом, по словам митрополита Климента, многие пришедшие держали в руках плакаты с лозунгами: «Варфоломей благословляет разбойников», «Кровь православных — на твоих руках», «Верни нам 500 храмов» и им подобными.

Сегодня более 10 тысяч верующих Украинской православной церкви пришли к Верховной раде, чтобы встретиться с патриархом Варфоломеем и высказать свою позицию в отношении его деструктивных действий. К сожалению, они не смогли это сделать. Вместо того чтобы выйти к верующим, он прошёл в Раду через чёрный ход, — рассказал Климент.

По мнению митрополита, произошедшее чётко расставляет все акценты происходящего. Патриарх уже второй день прячется от верующих, которые хотят донести до него позицию миллионов граждан Украины.

К кому он приехал — сложно понять, потому что любой священнослужитель приезжает к своей пастве, — отметил Климент.

По словам митрополита, прихожане УПЦ хотят рассказать Варфоломею, как ухудшилось их положение с изменением церковной ситуации в стране.

В 2018 году в Киеве прошёл так называемый объединительный собор, инициаторами которого выступили Варфоломей и бывший тогда президентом страны Пётр Порошенко. В рамках этого собора две раскольнические организации создали единую структуру — Православную церковь Украины. Она получила от патриарха Константинопольского томос об автокефалии.