«Чемпионат на грани срыва»: украинского футболиста увезли в ТЦК с вокзала ФК «Хуст»: игрока Сираша увезли в ТЦК прямо с вокзала

Основного игрока украинского футбольного клуба «Хуст» в Закарпатье Николая Сираша увезли в территориальный центр комплектации (ТЦК) прямо с вокзала, сообщили в пресс-службе клуба. Там отметили, что спортсмену 25 лет и по закону он не подлежит мобилизации. По данным клуба, чемпионат страны по футболу оказался на грани срыва, так как другие команды отказываются приезжать в Хуст из-за действий местного ТЦК.

На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует, — говорится в сообщении футбольного клуба.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине введены 24 февраля 2022 года. На этой неделе президент страны Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации с 14 мая.

До этого украинское Минобороны опубликовало приказ, согласно которому отдельные категории ВИЧ-инфекции и онкологий вошли в перечень заболеваний, которые теперь не будут считаться препятствием для военной службы. Также в список попали некоторые формы умственной отсталости и психических заболеваний.