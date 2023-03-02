«Чемодан подозрительного мяса»: возможного каннибала задержали в аэропорту Daily Mail: полиция Лиссабона задержала мужчину с чемоданом «подозрительного мяса» в аэропорту

Фото: Global Look Press

В аэропорту Лиссабона полиция задержала по подозрению в каннибализме мужчину, который вез с собой чемодан, забитый кусками «подозрительного мяса», сообщает Daily Mail. Позднее на его одежде обнаружили следы крови.

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве каннибала и выясняет, не являются ли найденное в его чемодане «подозрительное мясо» человеческими останками его предполагаемой жертвы, — говорится в материале.

Согласно материалам дела, 25-летний бразилец Беголеа Мендес Фернандес приехал в Португалию из Амстердама и намеревался пересесть на рейс до бразильского города Белу-Оризонти, однако его итальянский паспорт показался правоохранительным органам подозрительным, и мужчину задержали. Позднее оказалось, что одежда пассажира перепачкана кровью, а в его багаже лежат упаковки с мясом «подозрительного происхождения».

Вскоре выяснилось, что Фернандеса разыскивает полиция Амстердама по подозрению в убийстве 21-летнего Алана Лопеса, который жил с матерью и двумя сестрами. Изъятое у бразильца мясо отправили на экспертизу, чтобы установить, не является ли оно человеческим. Сейчас мужчина находится под арестом в Лиссабоне. Ожидается, что его в ближайшее время экстрадируют в Голландию.

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