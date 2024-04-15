«Чемодан без ручки»: Климкин оценил Украину без энергосистемы Климкин: РФ делает из Украины «чемодан без ручки», обстреливая энергосистему

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Павел Климкин

Обстреливая энергетическую инфраструктуру Украины, Россия делает из нее «чемодан без ручки», заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук бывший глава МИД страны Павел Климкин. Он усмотрел в стратегии Москвы попытку принудить Киев к переговорам, которые не сможет обеспечить Европа.

Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы, — отметил Климкин.

Он добавил, что в действиях России просматривается четкое следование за двумя целями — одновременно добиться переговоров и «завалить евроинтеграцию Украины». Климкин назвал происходящее «твиксом — два в одном».

Следующие четыре месяца на фоне задержек поставок западного оружия будут решающими для Украины, заявил в конце марта Павел Климкин. По его словам, перестановки в органах власти страны связаны именно с этим, и время будет непростым.

Нечестно со стороны США требовать, чтобы Украина брала кредиты на покупку вооружений, выражал мнение Павел Климкин. Так он оценил предложение сенатора Линдси Грэма вместо дармовой помощи Киеву давать ему беспроцентные кредиты. Он подчеркнул, что Киев сейчас отстаивает фундаментальные американские интересы по ослаблению Москвы. По словам Климкина, эта история имеет для США определенные ставки, для них это ценностный и стратегический вопрос и принуждать Украину к получению помощи в виде займов нельзя.