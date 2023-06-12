«Человек-шоу», скандалист, друг России: чем еще запомнится Берлускони

Фото: k55/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сильвио Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося на 87-м году жизни, в России вспоминают с теплотой. Политик известен многолетней дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным, его личный вклад в развитие российско-итальянских отношений неоспорим. Каким еще запомнят Берлускони в России и Италии — в материале NEWS.ru.

Заботился о матери, детях и бывших женах

Если в России к Берлускони всегда относились с симпатией и иронизировали над связанными с ним многочисленными скандалами, от финансовых до сексуальных, то в Италии его воспринимали иначе. Многие помнили сложности, связанные с падением кредитного рейтинга Италии, особенно во время последнего премьерства Берлускони в 2008–2011 годах. На протяжении всей политической карьеры Берлускони звучали обвинения в его связях с мафией (никто так точно не доказал, в чем заключались эти связи и насколько могли влиять на решения главы правительства, но слухов это не отменяло), роскошных «развратных» вечеринках и многом другом.

Но после смерти Берлускони итальянская пресса сменила гнев на милость и не скупится на комплиментарные эпитеты. «Один из самых ярких политиков современности», «человек-шоу» — так вспоминают о нем в местных СМИ.

Ведущая итальянская газета Correra de la Serra опубликовала рассказ о его заботливом отношении к матери, что очень важно для католической Италии, где семья остается главной ценностью. Роза Босси скончалась в 2008 году, и до самой ее смерти Берлускони регулярно обедал у матери. Он обязательно звонил ей после перелетов сообщить о благополучном прибытии.

Вторая жена Берлускони Вероника Ларрио, от которой 73-летний политик со скандалом ушел к 27-летней танцовщице Франческе Паскаль в 2009 году, позже вспоминала: «Сильвио заставляет меня чувствовать себя самым важным человеком в его личном мире». Она подчеркивала заботу Сильвио о детях — он лично выбрал для них школу, в которой ученики не имеют возможности смотреть телевизор. У последней пассии Берлускони 33-летней активистки его партии Марты Фаскино на руке вытатуированы инициалы SB — Сильвио Берлускони.

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press Цветы и послания перед резиденцией Сильвио Берлускони в Аркоре, Италия

«Верил, что можно решить проблемы «по понятиям»

По мнению ряда политологов, именно Берлускони показал пример популизма другим политикам. Он не стеснялся грубых насмешек: называл президента США Барака Обаму «загорелым», а канцлера Германии Ангелу Меркель — «толстозадой».

«Берлускони воплотил то, что философ и основатель компартии Италии Антонио Грамши назвал „вкусом итальянского народа к опере“, с его митингами и телевизионными выступлениями, которые подошли бы развлекательному шоу», — считает социолог Scuola Normale Superiore в Пизе Паоло Гербаудо.

В своей статье в британском издании The Guardian под названием «Берлускони уже нет, но Трамп все еще тут» Гербаудо пишет, что именно благодаря Берлускони изменился политический ландшафт Италии, когда к власти пришли правые (нынешний премьер Италии Джорджия Мелони, например, была министром по делам молодежи в последнем правительстве Берлускони). Более того, итальянский социолог полагает, что Трамп в США взял на вооружение многие приемы ныне покойного политика.

«Берлускони был очень специфическим и ярким политиком, который верил в то, что можно решить все проблемные вопросы „по понятиям“. Он очень хотел отношения с другими странами, в том числе с Россией, поставить на меркантильный, разумный и взаимовыгодный интерес и фундамент. В 2000-е годы, когда помимо Берлускони были другие политики, не столько деловитые, но из того же направления, такие как Шредер и Ширак, казалось, что это возможно. Но сейчас понятно, что это было недостижимо, хотя Берлускони искренне в это верил», — сказал NEWS.ru политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони в детстве, Милан, 1940 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони в детстве, Милан, 1940 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с отцом (Луиджи Берлускони), матерью (Розелла Босси) и сестрой (Мария Антониетта), 1952 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с отцом (Луиджи Берлускони), матерью (Розелла Босси) и сестрой (Мария Антониетта), 1952 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1954 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1954 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1956 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1956 год Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Беттино Кракси и Сильвио Берлускони, 1988 год Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Беттино Кракси и Сильвио Берлускони, 1988 год Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Сильвио Берлускони и ФК «Милан» Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Сильвио Берлускони и ФК «Милан» Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с мамой Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с мамой Фото: giancarlo giuliani/CPP/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: giancarlo giuliani/CPP/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Poggi/Keystone Press Agency/Global Look Press Певица Мирей Матье и Сильвио Берлускони, 1989 год Фото: Poggi/Keystone Press Agency/Global Look Press Певица Мирей Матье и Сильвио Берлускони, 1989 год Фото: Annibale/Keystone Press Agency/Global Look Pres Журналист Индро Монтанелли и Сильвио Берлускони, 1979 год Фото: Annibale/Keystone Press Agency/Global Look Pres Журналист Индро Монтанелли и Сильвио Берлускони, 1979 год Фото: Vincenzo Landi Arc/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Vincenzo Landi Arc/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Camilla Morandi/Keystone Press Agency/Global Look Pres Тони Блэр и Сильвио Берлускони Фото: Camilla Morandi/Keystone Press Agency/Global Look Pres Тони Блэр и Сильвио Берлускони Фото: John Stillwell/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Королева Елизавета II с делегатами саммита G20 Фото: John Stillwell/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Королева Елизавета II с делегатами саммита G20 Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Барак Обама и Сильвио Берлускони во время землетрясения в Л'Акуиле, 2009 год Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Барак Обама и Сильвио Берлускони во время землетрясения в Л'Акуиле, 2009 год Фото: Huang Jingwen/Xinhua/Global Look Press Саммит G8, 2009 год Фото: Huang Jingwen/Xinhua/Global Look Press Саммит G8, 2009 год Фото: Mario Maci/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони и Николя Саркози Фото: Mario Maci/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони и Николя Саркози Фото: DE BELLIS/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: DE BELLIS/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Mauro Consilvio/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Mauro Consilvio/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони

«Как никто в Европе, уважал Россию»

Во многом благодаря Берлускони в мае 2002 года на итальянской военной базе Пратика-ди-Маре недалеко от Рима было подписано соглашение о создании Совета Россия — НАТО, на который в начале 2000-х возлагались очень большие надежды. Кстати, Берлускони считал появление такого органа одной из своих главных политических заслуг.

При Берлускони товарооборот между Россией и Италией вырос в 10 раз. Он часто встречался с Путиным, приезжал в Россию, в том числе был в Крыму в 2015 году уже после вхождения полуострова в состав РФ. Итальянская оппозиция называла его «рупором Путина» в Европе.

«Берлускони, как никто в Европе за последние три десятилетия, понимал и уважал Россию, — считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. — Он внес огромный вклад в развитие российско-итальянских отношений и формирование архитектуры европейской безопасности еще в начале 2000-х годов. К сожалению, гораздо менее мудрые политические деятели Старого и Нового Света смогли через годы свести практически на нет его усилия».

Зампред международного комитета Госдумы Алексей Чепа считает, что во многом благодаря Берлускони россияне полюбили Италию.

«Берлускони много сделал для процветания Италии, для сбережения мира и спокойствия в Европе, — сказал Чепа NEWS.ru. — Он пользовался огромным уважением политиков и народов всего мира».

По словам Чепы, политик сделал очень много также для сближения россиян и итальянцев.

«Во многом благодаря ему россияне полюбили Италию. Для всего мира это очень большая потеря. Мы будем помнить Берлускони как очень большого друга российского народа», — отметил депутат.

Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово

В последнее время Берлускони из-за болезни всё меньше участвовал в политике. Но для России он останется символом нормализации отношений если не со всем «коллективным Западом», то с Италией точно.

Похороны Сильвио Берлускони состоятся 14 июня в Миланском соборе в 14:00 (15:00 Мск).

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