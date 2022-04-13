Человек, похожий на Виктора Медведчука

Итак, все официальные украинские медиа показали картинку с явно подвергшимся пыткам и избиениям измотанным человеком, издевательски наряженным в украинскую военную форму явно с чужого плеча. В нём трудно с первого взгляда опознать известного своей ухоженностью миллиардера и политика Виктора Медведчука. Лидера парламентского блока «Оппозиционная платформа — За жизнь», который как бы выражает мнения и защищает интересы восточных украинцев. Политика, числившегося пророссийским, правда, никогда не решившегося, к примеру, публично признать Крым российским.

Надо сказать, что «презентация» арестованного Медведчука в День космонавтики дала повод Владимиру Зеленскому издевательски назвать его «космонавтом», который уже никуда не поедет. Это вторая попытка украинского лидера разыграть подобную карту. В Киеве, видимо, уверены, что Медведчук, реально вхожий в кремлёвские кабинеты и прозванный «кумом Путина», действительно для Москвы настолько ценен, что она готова заплатить за его свободу любую несоразмерную цену. Например, сейчас отдать не глядя всех украинских пленных.

А потому, когда задолго до начала нашей операции на Украине Медведчук был задержан, помещён под домашний арест и обвинён в госизмене по причине якобы организованных им незаконных поставок угля из Донбасса, многие аналитики сходились во мнении, что таким образом Зеленский старается дополнительно подтолкнуть Владимира Путина к личной встрече, в ходе которой, мол, можно было бы обсудить и судьбу политика. А такие переговоры представлялись жизненно необходимыми Зеленскому, рейтинг которого падал «стремительным домкратом». Кстати, тогда к этому делу «об угольной контрабанде» пытались привязать и Петра Порошенко. Зеленский хотел выстрелить дуплетом.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Да, Медведчук поддерживал дружеские отношения с Путиным, неоднократно встречался с ним, обсуждая и газовую проблему, и вопросы возможных межгосударственных компромиссов. Его старшая дочь замужем за видным российским топ-менеджером в сфере энергетики. Жена Оксана вовремя эвакуировалась в Россию через Белоруссию. И многие были уверены, что и сам Медведчук, покинувший место своего пребывания по суду, давно где-нибудь в Подмосковье. Потому-то его появление стало некоторым сюрпризом. Не меньшим, чем заявление киевской верхушки о возможности обмена «их парня» на всех «наших парней и девчат». Самое примечательное в такой эскападе то, что украинскому населению не объявили о пленении и полном разгроме 36-й бригады морпехов, на которых якобы и готовы обменять Медведчука.

Сейчас доминирует мнение, что, конечно, Виктор Владимирович был задержан явно не вчера. Другой вопрос, зачем киевские «клоуны» достали его «из цилиндра» именно сейчас. Не исключено, что его держали на случай начала штурма самого Киева для того, чтобы предъявить Москве с угрозами и сделать от имени заложника ряд компрометирующих заявлений.

А теперь, когда в век интернета информационного шила в мешке всё равно не утаить, появилась необходимость перебить информационную повестку с захватом в плен тысячи «бравых» морпехов, элиты украинской армии. И ввести в информационную игру личность абсолютно незаконно задержанного депутата, которого Москва чуть ли не собиралась сделать новым президентом Украины.

Какой будет реакция Москвы, когда сейчас на всех углах в этой связи цитируют Иосифа Сталина, сказавшего, что мы солдата на фельдмаршала не меняем? Видимо, многое будет зависеть от линии поведения самого политика, от того, каких заявлений от него добьются угрозами или посулами. Но так или иначе это тема для дополнительных неофициальных контактов.