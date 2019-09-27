https://static.news.ru/photo/c632368e-e20b-11e9-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ukropolice

Один человек погиб и около десяти получили ранения в результате ДТП в Киевской области Украины. Там столкнулись микроавтобус и грузовик.

Авария произошла на трассе Киев — Одесса в районе города Жашкова, сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области. По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу микроавтобусу, который двигался в попутном направлении.

Поначалу за помощью к медикам обратились пять человек, в конечном итоге помощь понадобилась 11 пострадавшим, передаёт УНН . Один из травмированных умер в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ярославской области, как писал News.ru, автобус столкнулся с грузовиком. В результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы.