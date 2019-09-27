Один человек погиб и около десяти получили ранения в результате ДТП в Киевской области Украины. Там столкнулись микроавтобус и грузовик.
Авария произошла на трассе Киев — Одесса в районе города Жашкова, сообщили в
Поначалу за помощью к медикам обратились пять человек, в конечном итоге помощь понадобилась 11 пострадавшим, передаёт
По факту ДТП полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ярославской области, как писал News.ru, автобус столкнулся с грузовиком. В результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы.