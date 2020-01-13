Альпинист-экстремал из Франции Ален Робер, которого также называют местным «человеком-пауком», залез по стене 187-метрового небоскрёба Total под Парижем.
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Небоскреб нефтегазовой корпорации «человек-паук» покоряет уже в восьмой раз. Впервые он на него взобрался в 1999 году. Каждый раз его подвиги заканчивались в полицейском участке.
В ноябре альпинист поднялся до самых верхних этажей 152-метрового небоскрёба, расположенного в деловом квартале Дефанс под Парижем. Ему немного не удалось добраться до крыши и пришлось залезть в здание через окно.
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