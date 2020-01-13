https://static.news.ru/photo/d6c51b20-3615-11ea-a670-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Альпинист-экстремал из Франции Ален Робер, которого также называют местным «человеком-пауком», залез по стене 187-метрового небоскрёба Total под Парижем.

Как пишет газета Parisien, своим восхождением скалолаз выразил поддержку участникам общенациональной забастовки против пенсионной реформы. Издание отмечает, что подъём Робер осуществлял молча, не делая никаких заявлений.

Небоскреб нефтегазовой корпорации «человек-паук» покоряет уже в восьмой раз. Впервые он на него взобрался в 1999 году. Каждый раз его подвиги заканчивались в полицейском участке.

В ноябре альпинист поднялся до самых верхних этажей 152-метрового небоскрёба, расположенного в деловом квартале Дефанс под Парижем. Ему немного не удалось добраться до крыши и пришлось залезть в здание через окно.