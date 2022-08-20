Человек насекомоядный: Евросоюз начал продвигать нестандартную идею питания Евросоюз одобрил три вида насекомых для употребления в пищу «целиком или в виде добавок». Но жители Старого Света не спешат переходить на экопротеины

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«А вы знаете, что домашние сверчки, мучные черви и перелетная саранча официально одобрены Европейским союзом для употребления в пищу в виде закуски или продуктовых ингредиентов?» — таким вопросом Еврокомиссия решила взбодрить от летней спячки своих подписчиков в соцсетях. Пост снабжен красноречивыми картинками тех самых насекомых, разрешенных теперь к поеданию. Выглядят они трогательно и даже доверчиво, но не слишком аппетитно. А вот еврочиновники утверждают, что насекомые не только «богаты протеином, клетчаткой и витаминами», но и гораздо полезнее мясной диеты — особенно для экологии. NEWS.ru выяснял, готово ли человечество пересмотреть гастрономические пристрастия и начать питаться акридами по заветам древних.

«Оборвать крылышки и лапки»

Под постом Еврокомиссии развернулась бурная дискуссия — за несколько дней его прокомментировали почти две тысячи человек. Но среди них, кажется, нет никого, кто пришел бы в восторг от идеи брюссельских чиновников.

«Запасаюсь попкорном в ожидании, когда сами еврокомиссары начнут поедать кузнечиков на камеру», «Давайте сначала вы начнете есть эту восхитительную, полезную, экологичную пищу, а мы на вас посмотрим», «А что, в столовых учреждений ЕС уже подают мучных червей? Или, может, на официальных мероприятиях вместо стейков?», «Когда я говорил, что Евросоюз будет для Италии более разрушительным, чем нашествие саранчи, то все же не думал, что настолько буквально», — не без сарказма пишут пользователи в соцсетях.

На самом деле Еврокомиссия лишь напомнила гражданам о правилах, утвержденных еще в феврале 2022 года. Тогда домашние сверчки стали третьим видом насекомых наряду с личинками мучного жука (желтыми мучными червями) и перелетной саранчой, которые вошли список «нестандартных продуктов питания». К ним относят всякую экзотику, которую едят за пределами Старого Света, а вот европейцы таким раньше брезговали. Чтобы признать эту еду официально едой в ЕС и допустить ее на европейский рынок, она должна пройти проверку на брюссельские ГОСТы. Если Европейское управление пищевой безопасности «дает научное обоснование», что деликатесы безопасны для здоровья, их разрешают продавать в супермаркетах как полноценную еду (с маркировкой food) или в составе других продуктов.

В случае с насекомыми покупателям предлагают «сверчковые мюсли» и «саранчовые чипсы» — подобные «снеки» уже можно обнаружить в европейских супермаркетах, хотя и не массово. В регламентах Европейской комиссии до мельчайших подробностей прописано, каким должен быть «товарный вид» насекомых.

Они могут продаваться целиком в сушеном или замороженном виде (в этом случае производитель обязан оборвать им крылья и лапки во избежание рисков кишечной непроходимости у потребителя) или в виде пудры, — поясняют в Брюсселе.

В отдельных странах ЕС уже давно практикуют добавление муки из червей в бургеры и макароны, финны активно пекут из такой «органической муки» хлеб на своих заводах. Финляндия, Бельгия, Дания, Нидерланды, а также Британия (сейчас она не состоит в ЕС) задолго до вердикта Еврокомиссии разрешили у себя использовать насекомых в пищу. Бельгийцы были первыми. В 2014 году их пищевой регулятор одобрил к реализации на рынке аж 10 видов червей и кузнечиков, а в 2020-м консорциум Colruyt Group вложился в брюссельскую компанию Kriket по производству протеиновых батончиков из сверчков. А вот в Италии, Испании и Франции насекомоедение до сих пор находилось под запретом на законодательном уровне. Теперь ценителям лягушачьих лапок и морских гадов придется смириться с вторжением в их национальную кухню прямокрылых. Кстати, в рамках исследовательской программы Horizon Europe на гранты ЕС проводятся кулинарные мастер-классы о том, как правильно приготовить насекомых.

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Не грусти, похрусти

Если в Европе такие гастрономические изыски пока в диковинку, то в некоторых других регионах мира исторически присутствовали на обеденном столе. И это далеко не только страны Азии, хотя на ум первым делом приходит Таиланд. Кстати, там хрустящая саранча на рынках и в забегаловках — скорее аттракцион для туристов, нежели аутентичное блюдо. А вот в Центральной Америке, особенно в Мексике, очень уважают чапулинес — жареных кузнечиков с солью, соусом чили и соком лайма, которые отлично идут под пиво. «Я слышала, в Перу в джунглях их тоже едят. Наверное, местные и какие-то отчаянные туристы. Фу!» — подтвердила NEWS.ru наша соотечественница, живущая в Лиме. В Венесуэле индейцы, живущие в тропическом лесу на притоках Амазонки, делают восхитительный острейший соус из термитов, настоянных на красном перце. На Африканском континенте употребляют в пищу пчел, жуков, гусениц и тех же кузнечиков.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), примерно 2 млрд человек по всему миру включают насекомых в свою диету. На «насекомоводческих» фермах в разных уголках планеты выращивают около триллиона особей в год — в основном, конечно, на корм животным и птицам. Только в ЕС насчитывается около полусотни крупных компаний в этой нише, их общий капитал составляет более €400 млн. Среди гигантов — французская Ynsect, голландская Protix. Правда, на «человеческую еду» из насекомых они пока массово не переключились. Как бы то ни было, в 2019 году объем производства «летающего протеина» составил пять тысяч тонн, к 2030 году он обещает вырасти до миллиона тонн.

Под идею кормить людей стрекочущими и жужжащими тварями сегодня подводят новую социально-политическую философию. Мол, прошли те времена, когда только аскеты в рубищах питались акридами, скитаясь по пустыне. Употребление в пищу насекомых должно стать прерогативой богатых и «осознанных» — тех, кто заботится об экологии. «Зеленое» лобби активно продвигает концепцию насекомых как «альтернативной белковой еды», чье производство требует несравнимо меньших ресурсов, нежели мясное животноводство. Для разведения саранчи и мучных червей в промышленных масштабах не пришлось бы занимать огромные земли под пастбища, использовать столько воды и корма. К тому же насекомые практически не оставляют углеродный след, которым только ленивый эколог в последнее время не попрекнул бедных коров — мол, из коровьего навоза выделяется метан, озоновая дыра растет, а виноваты во всем парнокопытные. Правда, тот факт, что на заре человеческой истории по степям бегали табуны диких бизонов и лошадей, а человечество при этом как-то не задохнулось от метана, никто сейчас не вспоминает.

Идея насекомых как новой пищи становится особенно актуальной темой в XXI веке из-за роста стоимости животного белка, проблем с продовольственной безопасностью, давлением на окружающую среду, ростом населения и растущим спросом на белок среди среднего класса. Человечеству нужно искать альтернативы традиционному животноводству. Потребление насекомых положительно скажется на окружающей среде и здоровье людей, послужит переходу к здоровому и рациональному питанию. Насекомые очень питательны, полезны и отличаются высоким содержанием белков, витаминов, клетчатки и минералов, — агитирует на своем сайте FAO.

Страдающая насекомья душа

Парадокс, правда, в том, что другая часть «зеленых» в лице зоозащитников выступила категорически против включения насекомых в пищевую цепочку.

Мы критически смотрим на то, чтобы использовать насекомых в качестве корма для животных или пищи для людей. На бумаге насекомые действительно кажутся отличной альтернативой традиционному мясу, поскольку способны перерабатывать пищу в белок в разы эффективнее, чем корова или свинья, и в два раза эффективнее, чем домашняя птица. Они требуют минимального ухода и пространства и вносят гораздо меньший вклад в ухудшение климата и окружающей среды, чем традиционное животноводство. На практике все гораздо сложнее. С научной точки зрения люди мало что знают о насекомых и об их способности страдать. Нужно быть особенно осторожными, учитывая, что в продовольственных целях потребуются триллионы насекомых, — настаивает Европейский союз вегетарианцев.

Его эксперты отмечают, что насекомые очень чувствительны, хотя человек об этом и не подозревает.

Например, многие насекомые обладают очень чувствительными глазами и по-разному реагируют на разные длины волн света. Поэтому ученые рекомендуют фермерам, выращивающим насекомых, использовать слабый свет и определенные длины волн, когда загоняют их в контейнеры. Для измерения уровня темноты рекомендуется действовать не на глазок, а использовать специальные датчики. Это лишь одно из множества соображений, которые должны учитывать фермеры, — говорится в разделе «Страдания насекомых».

Некоторые даже предлагают разработать «гуманные методики убоя» насекомых в промышленных масштабах.

Ветераны рекомендуют использовать замораживание с предварительной анестезией, но это слишком дорого. Поэтому обычно в ход идут нагревание, кипячение и измельчение, — сокрушаются зоозащитники.

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Заморим червячка?

Тем временем на практике в Европе не так много мест, где можно отведать кузнечика в панировке или саранчу в кляре. Такие заведения буквально можно пересчитать по пальцам. Среди них — британский ресторан Grub Kitchen («Кухня личинок»), первый такой в королевстве. Его держит профессиональный энтомолог Сара Бейонсе — хозяйка «инновационной экофермы, расположенной на ста акрах живописнейшей земли в графстве Пембрукшир». Отдельный раздел меню предлагает блюда из насекомых. Среди них — спагетти болоньезе с фаршем из растений и насекомых по уникальному рецепту от доктора Бейонсе, чесночный суп из кузнечиков, фирменный «личиночный» бургер, пирог из сверчков в винном соусе, хумус с мучными червями, пакора из насекомых с кориандром. Как правило, туда приходят перекусить гости фермы и расположенного на ней энтомологического музея «Дом жуков».

Владельцы уверяют, что места надо бронировать заранее, иначе столиков может не хватить. Заведение действительно пользуется спросом, на сайте Tripadvsor у него твердая пятерка.

«Лучшая еда, которую мы ели в Пембрукшире! Не бойтесь личинок», «Вкусный, уютный ресторан при очаровательной ферме и музее насекомых. Они убедили меня, что поедание насекомых — это часть решения проблемы глобальной устойчивости, и, кроме того, это может быть вкусно», «Необычно, но вкусно. Действительно необычный ресторан! Мы попробовали это ради опыта. Я заказала овощной карри с пакорой из сверчков и посыпкой из мучных червей! Было очень вкусно, с удовольствием запила местным пивом», «Бургер с жуками — топ!», — делятся пользователи.

Впрочем, эксперты признают: «Кухня личинок» скорее исключение. Просто владельцы удачно нашли свою нишу на стыке гастрономии, экотуризма и просветительства.

В России подобных заведений нет, подтвердил NEWS.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Эксперт уверен, что в нашей стране они и не появятся.

Дело не в каких-то запретах. В принципе, вы можете употреблять все что угодно. Допустим, можете взять насекомых, которых вы вырастили, сдать их на анализ. Если он покажет, что в образцах нет никаких вредных веществ, — пожалуйста, употребляйте на здоровье. Другой вопрос — в каком виде и для чего. Если вы почитаете Тору, то там написано, что можно и саранчу употреблять в пищу. Правда, какую саранчу — никто не знает, поэтому на всякий случай никто ее не ест. То, что в насекомых большое содержание альтернативного белка, — это правда. Но вы сами пошли бы в такой ресторан? Вот вам и ответ, — говорит Игорь Бухаров. — Кто будет искать трех клиентов, которые захотят поэкспериментировать и отужинать кузнечиками? Такое заведение просто не принесет прибыли.

В инновационном центре «Сколково» NEWS.ru рассказали, что уже есть несколько проектов, связанных с разведением насекомых.

«Экобелок», «Биолаборатория», «Новые биотехнологии», «Энтопротек», «Эко Био Протеин» — но во всех случаях речь идет о кормовых целях. Продукты питания из насекомых в РФ не разрешены, — сообщили в «Сколково».

Так что кормить россиян кузнечиками и червяками пока никто не собирается. Но рано или поздно человечество, скорее всего, придет к употреблению насекомых в пищу. И скорее всего, это время не так уж далеко — население планеты уже 8 млрд человек и будет расти (многие ученые считают, что рост численности прекратится после планки в 12 млрд человек). Между тем мясо все дороже, а белок человеку необходим. Да и нынешние экотренды, включая идею питания насекомыми, постепенно проникают в сознание, пусть пока они и выглядят дикими. Но кто еще 30 лет назад мог подумать, что мы будем спорить о 40 с лишним гендерах? И к мысли об инсектодиете тоже привыкнем. Когда хочется есть, то и жужелица в радость.