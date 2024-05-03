Человечество может одержать победу над раком кожи Британские ученые испытывают вакцину от меланомы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании проходят испытания уникальной вакцины от меланомы, пишет The Guardian. Отмечается, что инъекции создают индивидуально под каждого пациента с учетом особенностей опухоли. Вещество активирует иммунную систему и заставляет организм выявлять, а также уничтожать раковые клетки.

Исследование находится на третьей — последней — стадии и проводится под руководством Фонда NHS Foundation Trust (UCLH) больниц Университетского колледжа Лондона. Потенциально инъекция может быть использована и при других видах онкологии, включая рак легких, мочевого пузыря и почек.

Чтобы персонализировать вакцину, ученые получают образец опухоли, после чего секвенируют ДНК с помощью искусственного интеллекта. В результате получается индивидуальный противораковый препарат, специфичный для опухоли конкретного пациента.

Это во многом индивидуализированная терапия, и в некотором смысле она гораздо умнее, чем вакцина. Вещество создается абсолютно индивидуально для пациента — вы не можете дать его следующему пациенту в очереди, — объяснил координатор исследования Хизер Шоу.

Вторая фаза испытания вакцины показала снижение смертности и вероятности рецидива болезни на 49%. Теперь ученые запустили финальное тестирование, в котором планируют задействовать более тысячи человек по всей Великобритании.

В апреле врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылев заявил, что в России фиксируется рост числа случаев заболевания меланомой. По его словам, это объясняется улучшением качества первичной диагностики и влиянием солнечной активности.