Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ведомстве изучат его причастность к организации трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.
Об этом сообщил экс-глава администрации президента страны (при Викторе Януковиче) Андрей Портнов в своём Telegram-
Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы, — отметил он.
Ранее News.ru писал, что очередной допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований назначен на 3 сентября. При неявке в ГБР пятого президента Украины ждёт принудительный привод. Первый допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» состоялся 12 августа. Уголовное преследование украинского лидера начали после исков бывшего замглавы администрации президента времён Януковича Андрея Портнова.