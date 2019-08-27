https://static.news.ru/photo/79cb90f8-c8e1-11e9-b90d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Парубий Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ведомстве изучат его причастность к организации трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сообщил экс-глава администрации президента страны (при Викторе Януковиче) Андрей Портнов в своём Telegram- канале . Он подчеркнул, что ГБР таким образом отреагировало на его заявление.

Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы, — отметил он.

Ранее News.ru писал, что очередной допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований назначен на 3 сентября. При неявке в ГБР пятого президента Украины ждёт принудительный привод. Первый допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» состоялся 12 августа. Уголовное преследование украинского лидера начали после исков бывшего замглавы администрации президента времён Януковича Андрея Портнова.