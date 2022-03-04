Чехов освободят от ответственности за участие в боевых действиях на Украине

Граждане Чехии, направляющиеся на Украину для участие в боевых действиях, должны быть освбождены от уголовной ответственности , предусмотренной местным законодательством за участие в зарубежных военных и полувоенных формированиях. К такому выводу пришли президент страны Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала, передаёт ТАСС.

Мы договорились, что можем гарантировать этим людям то, что они не будут привлечены к уголовной ответственности в Чехии, — сообщил Фиала.

Такое заявление было сделано перед началом веочередного заседания правительства Чехии, где должны обсуждаться дальнейшие формы помощи Украине. По словам Фиалы, кабинет министров должен поддержать совместную с президентом страны инициативу об освобождении участников боевых действий на Украине т уголовной ответственности.

Как рассказал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, Пражский град получил порядка 300 заявлений от граждан страны с просьбой на имя главы государства разрешить выезд на Украину, дабы они могли присоединиться к украинским ВС для противодействия военной спецоперации РФ. Законодательство страны запрещает чехам службу в иностранных частях. В этой связи ранее местные суды вынесли несколько приговоров о длительном заключении для участников ополчения ДНР и ЛНР.

Презмдент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации и денацификации» Украины. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.