В ближайшие недели в Чехии ожидается рекордный рост цен на продукты, сообщила представитель Продовольственной палаты республики Дана Вечержова. По её словам, поставщики продовольствия будут вынуждены поднять цены, поскольку за прошедшие три месяца в стране серьёзно выросли издержки. Ожидается, что в среднем до конца года продукты в Чехии могут подорожать на 25−30%, передаёт EADaily.

Дело в том, что в своих контрактах с торговыми сетями производители должны заранее объявлять и фиксировать цены на три месяца вперед. Сейчас этот срок подходит к концу. Боюсь, что в ближайшее время произойдет новое повышение цен, — отметила она.

Как пояснила Вечержова, из-за увеличения цен на бензин, электроэнергию и газ, составляющих себестоимость продукции, поставщики в новых контрактах будут вынуждены поднять отпускные цены. Производители не в состоянии покрыть эти издержки самостоятельно, поэтому они переносят их на конечные цены.

Ранее экономический обозреватель Энтони Роули предположил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах. Итогом санкционной войны также станет глобальная рецессия, рост цен и стагнация производства.