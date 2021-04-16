Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов

В Британии во время похорон принца Филиппа среди толпы появилась обнажённая активистка, на которой не было футболки.

Женщина средних лет пробежала без футболки и лифчика около стен Виндзорского замка. Она залезла на статую королевы Виктории и выкрикнула лозунг: «Спасём планету!» После этого её скрутила полиция. Непонятно, против...