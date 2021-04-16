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Европа

Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов

20:56, 17 апреля 2021

Чешское внешнеполитическое ведомство сообщило, что власти решили выслать из страны 18 российских дипломатов.

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