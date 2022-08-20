Чехия выступила против выдачи россиянам шенгенских виз

Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look

В Чехии члены руководства обеих палат парламента страны, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек выступили против выдачи россиянам шенгенских виз. Об этом сообщило Czech Radio. Политические деятели страны аргументировали свою точку зрения безопасностью граждан ЕС и Чехии.

В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена, — рассказал Фишер.

Он при этом добавил, что для граждан России, которые нуждаются в поддержке, должна сохраниться возможность обращения в страны Европы с просьбой предоставления убежища.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Португалии ранее заявил, что страна не станет поддерживать запрет на въезд в страны Евросоюза для россиян. По словам дипломата, главной целью санкций должна быть российская «военная машина», а не российский народ. Несмотря на это, руководство страны примет участие в обсуждении данного вопроса с остальными членами Евросоюза. Отмечается, что конференция для обсуждения запрета на выдачу виз россиянам запланирована на 31 августа.