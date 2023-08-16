Чехия ввела санкции против главы «Тактического ракетного вооружения»

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов

Чешское правительство внесло в национальный санкционный список страны генерального директора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова и двух его родственников, фамилия которых указана как Зориковы, сообщило чешское министерство иностранных дел на своем официальном сайте. Против людей, внесенных в санкционный список, применяются различные ограничительные меры, включая запрет на въезд или пребывание на территории Чехии, запрет на получение финансовых средств в стране или заморозку принадлежащих им активов.

Отмечается, что Обносов связан с «производством и поставками вооруженных систем» российским ВС, а Зориковы, предположительно, «получают выгоду из-за своих родственных отношений» с Обносовым.

По информации министерства, в национальный санкционный список Чехии могут попасть лица, которые совершили «поступки, подлежащие наказанию в соответствии с одним из санкционных режимов ЕС», а также те, в отношении которых применение санкций соответствует «интересам внешней политики или безопасности Чешской Республики».

23 июня вступил в силу 11-й пакет eвропейских санкций против России. В него в том числе были включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз предcтавил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.

Под новые санкции Евросоюза попaли российские чинoвники, журналисты, предприниматели, военные, а также петербургский «ЧВК Вагнер Центр». Всего в cанкционных списках ЕС 33 структуры и 104 физичеcких лица, среди которых военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Слaдков, а также журналисты Михаил Леонтьев и Ольга Бeлова.