Учителю истории из чешского Собеслава Мареку Адаму грозит тюремный срок за поддержку действий Вооружённых сил (ВС) РФ на Украине, сообщает портал Aktuálně. Против него возбудили уголовное дело из-за публичного высказывания о том, что на протяжении восьми лет «украинские фашисты совершают геноцид русскоязычного населения».

Ему грозит тюремное заключение. Заместитель гетмана по образованию написал на него заявление, но уволить этого учителя без решения суда нельзя, — говорится в сообщении.

Свою позицию преподаватель объяснил на встрече партии, в которой состоит. При этом Адам не высказывал политические взгляды в стенах учебного заведения, где он преподаёт. Учитель считает, что школа — это «аполитичный институт».

Ранее российский футболист Евгений Назаров, покинувший чешский «Богемианс-1905» после начала спецоперации на Украине, заявил, что его пытались пристыдить за то, что он русский. Спортсмен также отметил, что все отделения Сбербанка в Чехии были облиты искусственной кровью, везде были украинские флаги, даже на машинах.