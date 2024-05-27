Чехия внесла Медведчука в санкционные списки ЕС МИД Чехии сообщил о санкциях против Медведчука и Voice of Europe из-за России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Евросоюз по предложению Чехии принял решение ввести санкции против политика и предпринимателя, главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe, сообщил МИД Чехии на своей странице в социальной сети Twitter (Х). Премьер-министр Чехии Петр Фиала завил, что Медведчук распространял российское влияние, а компания Voice of Europe является его инструментом.

Все ограничения, которые по отношению к ним ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах — членах ЕС, — говорится в сообщении.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. В частности, речь идет о привлечении непрофессионалов во власть, а также о «переходе на нацистскую идеологию». По мнению политика, привлечение во власть людей «якобы из народа» было зрелищным в плане шоу, но пагубно повлияло на ситуацию с точки зрения интересов государства. История показывает, что смена плохого управляющего класса на случайных людей ничего не решает, добавил он.

Кроме того, указал Медведчук, действия Киева в последние годы привели к тому, что Украина практически перестала существовать. Страна потеряла государственность, резюмировал он.