https://static.news.ru/photo/a5e3212a-c84a-11e9-9c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство Чехии утвердило программы для привлечения иностранных работников на предприятия и в сельскохозяйственную отрасль и определило квоты по приёму специалистов из разных стран.

Больше всего людей Чехия готова принять из Украины — 40 тысяч человек, вместо 16,9 тысячи на данный момент, передаёт РИА Новости . Правительство страны заинтересовано в украинцах прежде всего из-за культурной и языковой близости народов.

Кроме того, могут быть приняты максимум 300 человек из Казахстана, по тысяче работников из Молдавии и Монголии.

Как писал News.ru ранее, ресторан в польском городе Гдыня оказался в эпицентре скандала после отказа принимать на работу мигрантов из Украины. Владельцы заведения разместили объявление о найме работников, но попросили не обращаться «никаким украинцам или другим подобным», так как мигрантам будет отказано в работе.