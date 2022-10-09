Чехия усилила охрану объектов после диверсии на «Северных потоках»

Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Вооружённые силы Чехии

Армия Чехии усилила охрану стратегических объектов на территории страны, заявила в эфире Чешского телевидения министр обороны Яна Чернохова. Она отметила, что решение было принято после диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Под усиленную охрану армия взяла объекты, которые могли бы стать потенциальной целью террористических атак.

Я представляю поправки к законодательству, которые позволят быстрее реагировать на эти попытки и их расследование, — заявила министр.

По словам главы ведомства, под усиленную охрану взяли объекты, имеющие ключевое значение для национальной инфраструктуры. В частности, речь идет о складах боеприпасов.

Чернохова добавила, что необходимо и укреплять оборонительную способность государств, которые находятся на восточном фланге НАТО. Также она высказалась за присутствие Альянса в Африке и на Ближнем Востоке: по мнению министра, в противном случае есть вероятность, что эти страны попадут под влияние Москвы.

Ранее представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на «Северных потоках» стоят США. Она опубликовала в Twitter пост с тремя скриншотами, которые намекают на крупнейшего бенефициара терактов.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную.