Чехия тайно обсуждает снаряды для Украины с дружественными России странами Глава Чехии Павел: дружественные России страны тайно обсуждают снаряды для ВСУ

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Петр Павел

Страны, которые поддерживают связи с Россией, тайком обсуждают поставки снарядов для ВСУ, заявил президент Чехии Петр Павел. По его словам, эти государства не хотят портить отношения с Москвой, сообщил телеканал CNN.

Такие переговоры проходят конфиденциально. Мы пытаемся сохранять конфиденциальность, чтобы вести переговоры с как можно меньшим количеством таких деятелей, — подчеркнул глава Чехии.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала известил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 млн артиллерийских снарядов. Этому, подчеркнул он, способствует 20 стран — от Канады, Германии и Нидерландов до Польши.

Ранее стало известно, что правительство Канады в течение ближайших пяти лет выделит в рамках военной помощи Украине 1,6 млрд канадских долларов ($1,16 млрд). Минфин страны отметил, что власти также предоставят Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд), уточнили в ведомстве.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на данные чешских чиновников, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. При этом источники газеты не раскрыли, о каких именно государствах идет речь.