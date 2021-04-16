Чехия связала взрыв в Врбетице с поставкой боеприпасов на Украину

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Лица, устроившие в 2014 году взрыв в Врбетице на территории Чехии, ставили перед собой задачу предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Об этом в воскресенье, 18 апреля, в разговоре с журналистами сообщил источник в чешских спецслужбах.

Накануне премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 российских дипломатов. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Местные правоохранительные органы уже объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова, известных по скандальному делу о предполагаемом отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля, осуждённого за государственную измену.

Позднее источник в спецслужбах рассказал о целях взрыва на складе в 2014 году.

Согласно информации нашего издания, полученной из источника в спецслужбах, взрыв в Врбетице должен был предотвратить вывоз размещённых здесь боеприпасов на Украину, — пишет , ссылаясь на сообщение, издание Novinky.

Как ранее передавал NEWS.ru, высылка российских дипломатов из Чехии означает, что руководство этой страны следует русофобскому курсу американцев. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что решение чешских властей является серьёзным ударом по двусторонним отношениям с Россией и ответные меры «обязательно последуют».