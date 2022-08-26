Чехия срочно созывает министров ЕС для обсуждения энергетической ситуации

Фото: european_parliament/flickr.com

Чехия, председательствующая до конца 2022 года в Совете стран Европейского союза, созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза для обсуждения конкретных мер по урегулированию ситуации в энергетике. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

Чешское председательство в Евросоюзе созовёт срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных срочных мер по урегулированию энергетической ситуации, — сообщил Фиала.

Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу, 26 августа, превысили $3400 за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Ценовой рекорд в $3892 за килокуб был достигнут 7 марта на фоне опасений запрета на импорт российских энергоносителей.

Сутками ранее биржевая стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВт-ч, обновив мартовский ценовой рекорд. В переводе на американскую валюту показатели превысили 3300$ за одну тысячу кубометров.