Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве

https://static.news.ru/photo/0acba1ce-a36f-11eb-8f57-96000091f725_660.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Состав российского посольства будет сокращён до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Об этом объявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.

Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая, — цитирует РИА Новости чешского министра.

Ранее Кулганек заявил, что из страны могут быть высланы порядка 60 сотрудников российского посольства, если руководство России до полудня не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата. С российской стороны ответа не последовало, после чего Кулганек анонсировал новые ответные меры.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. При этом Прага не считает ответ симметричным.