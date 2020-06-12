Чехия согласилась обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/40b1a038-acba-11ea-9f8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Чехия согласна перейти к обсуждению с Россией разногласия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге. Однако ответ Москвы по этому поводу ещё не поступал, сообщили российским журналистам представители пресс-службы МИД европейской страны.

Сотрудники ведомства отметили, что в данный момент памятник Коневу находится в хранилище. Через некоторое время общественность снова сможет увидеть монумент, ведь его перевезут в Музей XX века. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Чехия ухаживает за всеми памятниками и военными захоронениями россиян. Их на территории европейского государства насчитывается более четырёх тысяч.

Однако то же самое нельзя сказать об отношении российских властей к чехословацким военным памятникам и захоронениям, находящимся в России, — приводит РБК сообщение от чешского МИД.

Скандал разгорелся 3 апреля, когда статую по инициативе властей района Прага-6 сняли с постамента. Староста района Ондржей Коларж тогда в шутку отмечал, что причина демонтажа — несоблюдение требования о ношении медицинской маски со стороны Конева.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу получил ответ от чешского коллеги о передаче памятника маршалу Коневу. Лубомир Метнар на запрос российского военного ведомства сообщил, что памятник является имуществом муниципалитета Прага-6 и не принадлежит МО Чехии. Соответственно, ведомство не может передать его российской стороне.