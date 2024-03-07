Чехия собрала деньги на снаряды для Украины Президент Чехии: средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины собраны

Фото: МО Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны собрали средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов в государствах вне ЕС для последующей отправки на Украину. По его словам, которые приводит издание iDNES, вскоре чешское правительство заключит соответствующие соглашения.

По состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 тысяч штук, — сказал президент Чехии.

По его словам, в дальнейшем Прага проинформирует все страны — участницы инициативы о графике поставок и о том, как они будут действовать.

По данным Bloomberg, чиновники заявили, что снаряды могут передать Украине в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от условий контрактов и графиков поставок. Чехия выступит посредником, связывающим правительства стран, желающих профинансировать закупку боеприпасов для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе также заявил, что в отношении чешской инициативы наблюдается прогресс.

На прошлой неделе Павел заявил, что интерес к участию в сделке проявили 15 стран за пределами ЕС. Предположительно, в их число входят Канада, Франция, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, которые в совокупности выделят €250 млн. Кроме того, Бельгия может вложить €200 млн. В середине февраля президент Чехии заявил, что в странах вне Евросоюза можно закупить полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч боеприпасов калибра 122 мм.