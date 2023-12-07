Чехия решила направить в Россию своего посла Президент Чехии Павел заявил о планах направить своего посла в Россию

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Петр Павел

Чехия планирует направить своего посла в Россию, сообщил президент республики Петр Павел на пресс-конференции по итогам совещания с представителями руководства республики. По его словам, которые приводит ТАСС, сперва Прага намерена провести перестановку на посту заместителя посла.

В долговременном горизонте исходим из того, что Чехия должна иметь своего посла в Москве. <…> Нормально иметь в странах, с которыми хотим поддерживать какие-то отношения, посла, — сказал президент.

Формально пост посла Чехии в России занимает Витезслав Пивонька, но он уже несколько месяцев находится в республике. Фактическим руководителем дипломатического представительства является его заместитель Иржи Чистецки.

В совещании приняли участие премьер-министр, спикеры обеих палат парламента и глава МИД Чехии. Представители руководства страны обсуждали вопрос направления посла в Россию. Президент отметил, что возражений о необходимости такой меры не поступало.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела ранее заявил, что чешские компании в октябре возобновили закупки российского природного газа, несмотря на запрет. Он отметил, что страна не нуждается в этих закупках, так как запасы на зиму уже есть. При этом министр подчеркнул, что экспорт российского энергоресурса в Евросоюз не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны по-прежнему не могут без него обойтись.